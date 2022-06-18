Петербург и Ереван будут развивать экономическое сотрудничество

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Еревана Грачья Саргсян обсудили вопросы сотрудничества. За 2021 год товарооборот между городами вырос почти на 10%.

Александр Беглов и Грачья Саргсян провели деловую встречу на ПМЭФ-2022. Губернатор Петербурга подчеркнул, что Северная столица и Ереван успешно укрепляли гуманитарные связи, а также расширяли взаимодействие в сфере культуры, науки и образования в последние годы и намерены продолжать успешное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга, по итогам 2021 года товарооборот между Петербургом и Ереваном вырос почти на 10 процентов по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году отмечается 25 лет побратимских отношений между Петербургом и Ереваном.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на ПМЭФ-2022 Петербург подписал соглашений на полтриллиона рублей.