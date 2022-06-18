Петербург ждет наплыв туристов из Азии и Латинской Америки

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, из каких стран в Северную столицу приедут туристы этим летом. Большинство желающим посетить город на Неве живут в странах СНГ, Азии и Латинской Америке.

Напоминаем, что ранее стало известно, что Петербург войдет в единый туристический кластер. В рамках проекта появятся новые маршруты и инфраструктура: кемпинги, гостиницы и объекты общепита. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Пиотровский отметил, что в Петербург является лидером в России по событийному туризму: в городе постоянно проходят международные тематические фестивали.

Как сообщает газета «Петербургский Дневник», вице-губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что в Северную столицу летом 2022 года приедут гости из стран СНГ, Азии и Латинской Америки.