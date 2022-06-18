Петербург выделит 57 млрд на покупку жилья городским очередникам

Правительство Северной столицы определилось с порядком предоставления социальных выплат на приобретение жилья участникам целевых программ.

В Санкт-Петербурге выделили 57 миллиардов рублей на социальные выплаты на приобретение или строительство жилья для очередников, которые являются участниками целевых программ. Об этом сообщает пресс-служба Губернатор Санкт-Петербурга.

К категориям граждан, которые смогут получить выплату, относятся многодетные семьи, родители с детьми-инвалидами, молодые семьи, очередники, являющиеся заемщиками по ипотечным кредитам и жители расселяемых коммунальных квартир.

К ним относятся и очередники-льготники: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и инвалиды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пенсионерам рассказали, что еще они могут получить в июне кроме индексации пенсии.