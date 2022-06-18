Из-за прохлады купальный сезон откроется в Петербурге в конце июня

В Северной столице купаться можно будет только в конце июня: на ближайшей неделе температура воды в Неве и Финском заливе на ближайшей неделе будет меньше +20 градусов.

Петербуржцы смогут начать купальный сезон только в конце июня. С 20 по 22 июня температура расти не будет. Но 23-24 июня погода будет теплее: +20 и +23 градуса в дневные часы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уже к 26 июня температура воды в Неве и Финском заливе повысится до +17…+19 градусов. Однако при такой температуре водоемы и реки будут прохладными.

Только к последним числам июня вода прогреется и в Петербург вернется настоящее лето.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды.





