Бывший главный эпидемиолог Роспотребнадзора стала завотделом в больнице Боткина

В Петербурге Ирину Григорьевну Чхинджерию назначили заведующей отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы им.С.П.Боткина. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее Чхинджерия 11 лет руководила отделом эпидемиологического надзора в Северной столице.Также за заслуги в области здравоохранения Чхинджерия И.Г. награждена Благодарственным письмом Президента РФ, орденом Пирогова, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «Почетный работник Роспотребнадзора» и медалью «90 лет Госсанэпидслужбе России».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские онкологи поставили пациентке напечатанный на 3D-принтере протез из специального материала.