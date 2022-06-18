ВТБ создаст на базе Политеха студенческий городок

На ПМЭФ-2022 глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор Политехнического университета Андрей Рудской подписали соглашение о создании научно-преподавательского и студенческого кампуса.

В пятницу, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме приняли решение о создании на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) студенческого и преподавательского кампуса. Проект реализован на основе государственно-частного партнерства при поддержке банка ВТБ.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга, соглашение подписали глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор Политехнического университета Андрей Рудской. Объем инвестиций составит около 25 миллиардов рублей.

Ранее Cанкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы не верят, что заключенные губернатором соглашения на ПМЭФ будут реализованы.