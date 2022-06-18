В аэропорту Пулково задержали восемь рейсов 18 июня

В петербургском аэропорту Пулково задержаны восемь рейсов. Согласно онлайн-табло, пять рейсов отменены.

В субботу, 18 июня, рейс из Петербурга в Казань перенесли с 7:55 на 10:00. В Ош самолет вылетел только в 10:40, хотя изначально должен был в 8:35. Об этом сообщается на онлайн-табло Пулково.

Рейс в Калининград вылетит из аэропорта в 13:15 вместо 12:35. В Турцию улететь тоже придется позже: два рейса в Анталью перенесли на час. В Даламан вылет состоится не в 15:30, а в 16:45. Рейс в Москву перенесен с 17:45 на 18:20.

Несколько авиакомпаний отменили рейсы: 18 июня не состоятся полеты в Ларнаку, Хургаду, Нур-Султан.

Ранее Cанкт-Петербург.ру сообщал о том, что рейсы «Аэрофлота» и «России» между Петербургом и Москвой становятся «маршрутками».