Между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом появится новый туристический маршрут

На Петербургском международном экономическом форуме состоялся круглый стол о инвестициях в развитие туризма в регионы.

В субботу, 18 июня, на ПМЭФ-2022 состоялся круглый стол на тему развития туризма, а также инвестиционной привлекательности регионов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председатель Комитета по туризму Сергеев Корнеев отметил, что на Форуме подписали документ о создании туристического сотрудничества между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Подобный проект появился впервые за 10 лет. Позже в него планируется включить и другие популярные туристические направления.

Сергей Корнеев подчеркнул, что такая удобная логистика появилась впервые на Северо-Западе. При создании нового туристического кластера, будут привлечены инвесторы для облагораживания местной инфраструктуры.