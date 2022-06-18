Рейсы «Аэрофлота» и «России» между Петербургом и Москвой становятся «маршрутками»

Авиакомпании увеличивают количество рейсов в пределах России из-за запрета на перелеты в западные страны. Между Северной столицей и Москвой ежедневно летают несколько десятков рейсов.

Количество рейсов Петербург-Москва значительно увеличилось в последнее время из-за запрета российским авиакомпаниям летать в европейские страны. Как сообщает «Мойка78», перевозчики стали ставить больше рейсов между двумя столицами чтобы компенсировать потери.

Общая вместимость всех рейсов между Петербургом и Москвой составляет 8000 человек для «Аэрофлота» и «России». Утренние и вечерние рейсы между столицами обычно заполнены, а вот успех дневных полетов сомнителен.

Авиакомпания «Россия» может использовать сокращение международных рейсов в свою пользу, а также помочь Петербургу. К примеру, создать обширную географию перевозок по всей стране в Северную столицу.

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