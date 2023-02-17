Девелопер рассказал о новой классификации ЖК и объяснил, как петербургские застройщики смогли пережить 2022 год

Несмотря на непростой для девелоперов 2022 год, рынок жилья в Петербурге не стоит на месте. Девелопер рассказал, к чему за это время специалисты смогли прийти и какие новые стандарты внедрили.

Председатель правления одной из крупнейших в регионе строительных компаний «Евроинвест Девелопмент» Андрей Валерьевич Березин в интервью РБК поделился, что его компания смогла разработать собственную классификацию жилых комплексов: Urban, Select и Collection.

Так, первая группа зданий – Urban. Такие объекты представляют собой кварталы повышенного комфорт-класса, которые сами по себе не очень дорогие, но при этом оснащены всем необходимым. Там есть и кладовые, и колясочные, и подземный паркинг.

Второй группой зданий стали жилые комплексы Select. К ним специалисты отнесли постройки бизнес-класса в престижных районах города. Последними, но не по важности, стали объекты группы Collection, которые представляют собой комплексы с авторской архитектурой. Такие дома рассчитаны более состоятельных покупателей. Например, таким ЖК является iD Moskovskiy, который в настоящий момент возводится на территории Северной столицы.

Однако, какой бы ни был класс ЖК, застройщик в любом случае предъявляет высокие требования к планировке, материалу и организации общих пространств в домах. Так, территории зданий оборудованы автоматическими системами «умного» дома, благодаря чему управляющие компании получают все сведения напрямую. По словам Березина, такой механизм позволяет держать под контролем расход воды и электричества, а также экономить на платежах за ЖКУ.

На общих территориях жилых комплексов также установлены Wi-Fi-роутеры, а в перспективе здесь появятся iD-клубы для общения и работы местных жителей.

Благодаря новому разработанному подходу по итогам 2022 года компания «Евроинвест Девелопмент» выела на рынок более двух тысяч квартир площадью около 200 тысяч «квадратов». Однако предприниматель заметил, что перспективы нужно оценивать реалистично. Березин подчеркнул, что сейчас люди стали реже брать ипотеки, а это, в свою очередь, компенсируется льготными проектами застройщиков.