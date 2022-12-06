В Петербурге наградили победителей конкурса «Семикаракорские узоры»

Не имеющий аналогов в России конкурс студенческих работ «Семикаракорские узоры» завершился в Санкт-Петербурге. Награждение победителей состоялось 1 декабря в банкетном зале отеля «Мария».

Гостей чествовали фуршетом и живой музыкой, показывали фильм о производстве семикаракорской керамики.

На торжественном награждении присутствовали студенты и преподаватели Высшей школы народных искусств, а также представители АО «Семикаракорская керамика» из Ростовской области.

Вступительное слово на церемонии награждения взяла Ирина Узденова — член попечительского совета АО «Семикаракорская керамика». Она отметила важность преемственности традиций, поиска новых талантов и необходимости инвестирования в эту отрасль.

«Мы готовы инвестировать в кадры, понимая, как это важно в целом для всей отрасли. И именно поэтому у нас в Семикаракорах сейчас, например, стартует проект художественной школы, а в техникуме со следующего года начнет работать факультет прикладного искусства. Я прошу вас не останавливаться, продолжать поиск, развивать ваши таланты», — отметила Узденова.

Также студентов, которые «вложили душу, время и фантазию» в работы для конкурса, поблагодарила ректор Высшей школы народных искусств Ольга Рыбникова. Она подчеркнула, что сегодня в России только в их государственном учебном заведении выпускают художников, которые занимаются традиционным декоративно-прикладным искусством.

На пять номинаций конкурса была подана 51 заявка, среди которых две были от преподавателей. Каждому из победителей, занявших первое, второе или третье места, присуждался денежный приз.

Победу в номинации «Новый взгляд на традиционную роспись» одержала Арина Самохвалова, в «Донских традициях» победила Анна Пецкалева, в номинации «Креативность формы» — Алена Грек, «Совместимость материалов» — Яна Копалина, «Новая идея» — Ольга Архимандритова. Отдельный зачет также был проведен для работ преподавателей — здесь победителем стала Ирина Куракина.

Компания «Семикаракорская керамика» — единственное предприятие в Ростовской области, которое входит в Федеральный перечень предприятий народных художественных промыслов страны. Это направление керамики характерно тем, что работы производятся из белой глины, расписываются художниками исключительно вручную и затем покрываются прозрачной глазурью.

Около 200 человек трудятся на предприятии над созданием изделий из белоснежного расписного фаянса с ажурными кружевными орнаментами.

Семикаракорские изделия можно встретить как на международных выставках, так и в любой точке России — от Калининграда до Владивостока.