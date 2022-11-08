В Адмиралтейском районе просят «элитизировать» парковочные разрешения на весь район

Жители Адмиралтейского района хотят расширить действие своих парковочных разрешений на весь район. Это может привести к «элитизации» центр Северной столицы и ограничению доступа туда жителей других районов.

О желании жителей Адмиралтейского района рассказал депутат Борис Вишневский. Сейчас в Адмиралетйском районе парковочные разрешения местных жителей действуют только в границах их муниципалитетов.

На весь район действуют парковочные разрешения жителей Центрального района. Из-за этого, как пишет Neva.Today, жители Центрального зачастую используют машины для поездок на небольшие расстояния — парковка для них бесплатна.

В результате парковочные места в центре города заняты местными, и жители других районов не могут припарковаться.