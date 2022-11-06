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На Московской неделе интерьера студенты предложили свои варианты обустройства столицы

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© Фото: пресс-служба «Московской недели интерьера и дизайна»

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Участники Московской недели интерьера и дизайна на протяжении нескольких дней изучают дизайнерские инсайты и берут на вооружение технологические продукты, которые могут пригодится им в учебе и работе, когда речь зайдет о создании домашней обстановки.

Особое внимание уделяется студентам, поскольку для них на территории Цифрового делового пространства прошло два креатона по темам «Москва: дизайн коммуникаций» и «Инфраструктура впечатлений». Студенты и выпускники архитектурных и дизайнерских вузов приняли участие в разработке новых дизайн-решений для столицы, воплощение которых должно сделать город более открытым и комфортным для взаимодействия с его жителями.

Задачей креатона «Москва: дизайн коммуникаций» стало создание новых коммуникационных форматов и мест для городских мероприятий, а на креатоне «Инфраструктура впечатлений» участникам предстояло найти способы организации актуальных форматов для удовлетворения базовых потребностей горожан.

В креатоне «Инфраструктура впечатлений» победила команда НИТУ МИСиС со своим проектом строительных лесов, а в «Москва: дизайн коммуникаций» — команда Института бизнеса и дизайна с приложением, которое показывает туристические маршруты через памятные и малоизвестные места города. Менторы и кураторы предложили наиболее активным и талантливым участникам стажировки в своих компаниях.

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