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Социальная сеть ЯRUS помогает приютам для животных

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© Фото: ЯRUS

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Социальная сеть ЯRUS помогает собирать пожертвования приютам для бездомных животных. Иногда донаты покрывают львиную долю расходов благотворительной организации. Об одном из таких примеров расскажем в этой статье.

У приюта для кошек и собак из Первоуральска «Хвостатое Счастье» уже около 4 000 подписчиков. В основном они пришли из других социальных сетей по приглашению владельца благотворительной организации Сергея Волкова. Свой аккаунт он ведет очень активно. Публикует фотографии питомцев, развернутые посты и видеоролики. Пользователи с удовольствием просматривают весь контент сообщества.

«Я публикую много контента про наших подопечных и приглашаю неравнодушных людей из других соцсетей. Даже снял видео, как пользоваться ЯRUS и помогать монетками. Однажды записал ролик, в котором рассказал, что на 5 монеток можно купить 28 кусочков корма»,— рассказал Сергей Волков, владелец приюта «Хвостатое Счастье».

Донатами от неравнодушных пользователей приют оплачивает половину стоимости всех кормов для своих животных.

Фото: ЯRUS

До большого числа подписчиков и регулярного контента еще не развился аккаунт благотворительного фонда «Брошенный ангел». Петербургская организация только зарегистрировалась в социальной сети ЯRUS и пока изучает возможности площадки, но очень надеется на помощь – почти 400 кошек и собак очень нуждаются в ней. Кстати, познакомиться с подопечными приюта и забрать кого-то домой можно каждую среду и субботу.

«Нам в основном помогают частные лица переводами через сайт. Социальные сети для сбора средств мы не использовали, но потребности у нашего приюта очень большие. Вот и надеемся на помощь ЯRUS»,— говорит Наталья Александрова, представитель фонда «Брошенный ангел».

Фото: ЯRUS

Под каждым постом в приложении есть кнопка «Поддержать автора». Нажав на нее, пользователь может отправить виртуальные монетки, которые приравнены к настоящим деньгам. Сервис уникален тем, что позволяет жертвовать без комиссии. В других социальных сетях автор должен зарегистрироваться в сервисе донатов, разместить ссылку под своим контентом и 10% отдать за посредничество.

Напомним, что видеохостинг YouTube отключил монетизацию в России и практически лишил возможности выводить накопленные донаты, а сервис Дзен изменил условия в худшую сторону. Поэтому ЯRUS сегодня предлагает лучшие условия для тех, кто хочет получать пожертвования в социальных сетях.

 

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