Социальная сеть ЯRUS помогает приютам для животных

Социальная сеть ЯRUS помогает собирать пожертвования приютам для бездомных животных. Иногда донаты покрывают львиную долю расходов благотворительной организации. Об одном из таких примеров расскажем в этой статье.

У приюта для кошек и собак из Первоуральска «Хвостатое Счастье» уже около 4 000 подписчиков. В основном они пришли из других социальных сетей по приглашению владельца благотворительной организации Сергея Волкова. Свой аккаунт он ведет очень активно. Публикует фотографии питомцев, развернутые посты и видеоролики. Пользователи с удовольствием просматривают весь контент сообщества.

«Я публикую много контента про наших подопечных и приглашаю неравнодушных людей из других соцсетей. Даже снял видео, как пользоваться ЯRUS и помогать монетками. Однажды записал ролик, в котором рассказал, что на 5 монеток можно купить 28 кусочков корма»,— рассказал Сергей Волков, владелец приюта «Хвостатое Счастье».

Донатами от неравнодушных пользователей приют оплачивает половину стоимости всех кормов для своих животных.

Фото: ЯRUS

До большого числа подписчиков и регулярного контента еще не развился аккаунт благотворительного фонда «Брошенный ангел». Петербургская организация только зарегистрировалась в социальной сети ЯRUS и пока изучает возможности площадки, но очень надеется на помощь – почти 400 кошек и собак очень нуждаются в ней. Кстати, познакомиться с подопечными приюта и забрать кого-то домой можно каждую среду и субботу.

«Нам в основном помогают частные лица переводами через сайт. Социальные сети для сбора средств мы не использовали, но потребности у нашего приюта очень большие. Вот и надеемся на помощь ЯRUS»,— говорит Наталья Александрова, представитель фонда «Брошенный ангел».

Фото: ЯRUS

Под каждым постом в приложении есть кнопка «Поддержать автора». Нажав на нее, пользователь может отправить виртуальные монетки, которые приравнены к настоящим деньгам. Сервис уникален тем, что позволяет жертвовать без комиссии. В других социальных сетях автор должен зарегистрироваться в сервисе донатов, разместить ссылку под своим контентом и 10% отдать за посредничество.

Напомним, что видеохостинг YouTube отключил монетизацию в России и практически лишил возможности выводить накопленные донаты, а сервис Дзен изменил условия в худшую сторону. Поэтому ЯRUS сегодня предлагает лучшие условия для тех, кто хочет получать пожертвования в социальных сетях.