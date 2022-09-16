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Старая добрая «качалка» или современный многофункциональный комплекс: куда идти тренироваться

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© Фото: СКА Арена

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В Петербурге, да и в стране в целом набирает обороты тренд на многофункциональность при строительстве спортивных объектов. Речь о комплексах, совмещающих в себе и стадион, и перечень секций. То есть придя в такой, можно и за любимую команду поболеть, скажем, во время матча, и на тренировку, причем по любому виду спорта при желании записаться. Формат кажется очень удобным. Неужели все это выдавит классические моно-клубы и кружки, ориентирующиеся на что-то одно?

Консультант по физической культуре домашней школы «ИнтернетУрок» Ксения Бородина, по ее словам, в юности увлекалась художественной гимнастикой. На тренировки ходила по вечерам. Начало в 19:00, конец в 22:00. Все строго. Ни минутой раньше, ни минутой позже. А все потому что зал, где занималась наша собеседница, был сильно ограничен во времени. Таким образом день, включающий в себя еще и первую смену в общеобразовательном учреждении, ребенку казался довольно насыщенным, если не сказать больше. Одно хорошо - секция располагалась близко. А вот многофункциональный спортивный комплекс, к сожалению, не очень.

«Многофункциональные спортивные комплексы могут объединять в себе различные виды спорта, и спортсмены по согласованному расписанию имеют возможность заниматься не в одном зале, деля время с другими группами по крупинкам, а полноценно проводить тренировки, не переживая, что кто-то дышит в спину», - считает Ксения.

Но несмотря ни на что, добавляет она, классические кружки никуда не денутся, ведь они очень выручают ребят и их родителей в небольших населенных пунктах, где возводить крупный спорткомплекс негде да и незачем. Все-таки специфика местности не располагает.

Специалиста поддерживает основатель и СЕО онлайн-сервиса по бронированию площадок SportGate Антонио Паласиос-Фернандес. Тренд на многофункциональность при строительстве спортивных объектов, по его словам, будет только набирать обороты. Ведь благодаря такому подходу человек в одном месте может попробовать все от бадминтона до хоккея. В то же время моно-секции не перестанут привлекать публику, так сказать, духом прошлых побед.

«Сильная мотивация работать над собой скорее появится в том зале, где тренировались действующие чемпионы», - полагает эксперт.

Однако на то же самое, пожалуй, способны и многофункциональные спортивные комплексы. Скажем, СКА Арена, которая станет новым «домом» для петербургского ХК СКА. Для игроков готовят раздевалки, душевые, комнаты отдыха и другие помещения. Наверняка среди них найдется и то, где будут храниться трофеи.
При этом СКА Арена примет состязания не только по хоккею, но и по 20 с лишним видам спорта. И разместит у себя детские секции - на любой вкус.
Понравится она и семьям с детьми, и пожилым людям, и всем, кто любит отдыхать на свежем воздухе. Рядом разобьют парк в 12 гектаров. Сам объект построят к весне 2023 года.

На самом деле многофункциональные спортивные комплексы в каком-то смысле существуют с античных времен, рассказала заместитель председателя Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации ЗОЖ и научный руководитель Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Елена Истягина-Елисеева. Арена, зрительские места, технические помещения (раздевалки и душевые) и даже лотки со снедью - все это видела еще Древняя Греция. Так что все новое, как говорится, - это хорошо забытое старое. Намного позже, но все же нашли свое место на рынке и те самые моно-секции. Заменять одно другим смысла не имеет. Нужны все.

«Интересный дизайн, олдскульная брутальность полуподвальных «качалок» или камерная уютная атмосфера студий йоги или танцев - все это тоже находит своего посетителя», - говорит собеседница.

Все вместе они служат одной цели - популяризация здорового образа жизни, добавляет вице-президента университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта, профессор Владимир Леднев. И лучше не уничтожать одно в угоду другому, а способствовать их развитию, можно даже совместному.

 

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