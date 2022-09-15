«Газпром нефть» получила разрешение на строительство на Охтинском мысе

В Петербурге проект «Газпром нефти» на Охтинском мысе получил разрешение на строительство от службы государственного надзора и экспертизы Петербурга. Однако эксперты опасаются, что в существующих экономических условиях уложиться в отведенные сроки не удастся.

Планируется, что на Охтинском мысе возведут невысокий комплекс, спроектированный международным архитектурным бюро Nikken Sekkei. Также здесь появится исторический парк. В будущем петербуржцы и туристы смогут свободно посещать зимний сад, смотровую площадку, городской огородик, выставочные зоны, а также музей археологии, открытые в городском пространстве "Газпром нефти" на Охте.

Музейная составляющая появилась в проекте по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства дал Минкульту, Газпрому и Смольному четкое задание – проработать вопрос о возможности создания на Охтинском мысе историко-археологического музея, поскольку на мысе расположен объект культурного наследия. Памятник, в частности, включает остатки рвов средневековых крепостных сооружений.

Власти Петербурга ранее уже подтвердили, что в городе появится первый музей археологии. Он будет располагаться на двух площадках – в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости и в пространстве на Охтинском мысе. Под экспозиции музея "Газпром нефть" выделяет в комплексе 1500 «квадратов».

За свой счет владелец участка также переработала исходный проект парка и включила в него информационные стенды об истории мыса, ландшафтный дизайн по мотивам существовавшей на участке крепости, трехмерную карту Ниеншанца, витрины с археологическими артефактами. Еще для горожан появится историческая тропа, которая прослеживает хронологию освоения Охтинского мыса.

Предполагается, что ввод нового пространства в эксплуатацию придется на 2027 год, но эксперты сомневаются в возможности его реализации в срок. В беседе с «Коммерсантом» заместитель председателя правления «Охта Групп» Дмитрий Киселев выразил свои опасения.

«Сомневаюсь, что проект успели скорректировать с учетом введенных санкций. Задержки крайне вероятны», – заявил Киселев.

По его словам, возникнет много сложностей с точки зрения поставки материалов и оборудования.