АО «ЛОЭСК» обеспечил электричеством важный социальный объект в Тосненском районе

Энергетики подключили к сетям компании резервуар чистой воды в поселке Ульяновка в Ленинградской области.

Сотрудники АО «ЛОЭСК» завершили работы по технологическому присоединению на резервуаре чистой воды в Ульяновке. Чтобы присоединить нового потребителя, энергетики проложили 2 кабельные линии 6 кВ и построили трансформаторную подстанцию общей мощностью 800 кВА. Объекту присвоили вторую категорию надежности, разрешенная мощность составила 350 кВт.

Резервуар чистой воды принадлежит ГУП «Водоканал Ленинградской области», объект представляет собой накопительную ёмкость, в которой хранится вода питьевого качества. Он обеспечивает аварийный запас ресурса на случай отказа насосного оборудования – 5 тысяч кубометров в сутки. Новый объект построили, чтобы решить в Ульяновке давнюю проблему с нехваткой питьевой воды.