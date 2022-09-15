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АО «ЛОЭСК» обеспечил электричеством важный социальный объект в Тосненском районе

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© Фото: АО "ЛОЭСК"

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Энергетики подключили к сетям компании резервуар чистой воды в поселке Ульяновка в Ленинградской области.

Сотрудники АО «ЛОЭСК» завершили работы по технологическому присоединению на резервуаре чистой воды в Ульяновке. Чтобы присоединить нового потребителя, энергетики проложили 2 кабельные линии 6 кВ и построили трансформаторную подстанцию общей мощностью 800 кВА. Объекту присвоили вторую категорию надежности, разрешенная мощность составила 350 кВт.

Фото: ОА "ЛОЭСК"

Резервуар чистой воды принадлежит ГУП «Водоканал Ленинградской области», объект представляет собой накопительную ёмкость, в которой хранится вода питьевого качества. Он обеспечивает аварийный запас ресурса на случай отказа насосного оборудования – 5 тысяч кубометров в сутки. Новый объект построили, чтобы решить в Ульяновке давнюю проблему с нехваткой питьевой воды. 

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