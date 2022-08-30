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Анатолий Попов: "Российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса"

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© Фото: Сбер

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В Сбере сообщили, что с начала 2022 года база клиентов в сегменте малого бизнеса увеличилась более чем на 130 тысяч клиентов. Через банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса.

Прокомментировал Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Аналитики Сбербанка подсчитали, что с февраля по июль 2022 года в Сбербанке наблюдался постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса. В период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер. Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса. Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса.

Если говорить о конкретных цифрах, то с начала года наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний, в их числе и клиенты, перешедшие из других банков. Стоит отметить, что при этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк – это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обсуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней».

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