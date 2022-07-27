На Авито Работе станет бесплатной публикация всех вакансий

Сервис Авито Работа подключила новый формат размещения вакансий на платформе. Теперь объявление об открытых позициях работодателя можно публиковать абсолютно бесплатно. При этом для рекрутеров и предпринимателей будет действовать система оплаты только за живые отклики кандидатов. Это позволит с умом подходить к контролю расходов во время поиска сотрудников. Новое предложение станет заменой прежней тарификации за оплату каждой опубликованной вакансии, обеспечив, таким образом, оптимальный вариант как для прагматичных крупных работодателей, так и для владельцев малого и среднего бизнеса, которые ориентированы на результат и заинтересованных кандидатов.

До сегодняшнего дня платили за каждое размещение вакансии, уровень выбранного тарифа, а также за перечень дополнительных услуг по продвижению объявлений, которые можно было добавить по выбору. Но теперь ускоренному найму будет сопутствовать новый формат, в котором модель оплаты будет зависеть от числа откликов кандидатов. Работодатели могут подключить ее во время публикации объявления о вакантном месте, а также при настройке тарифа в конфигураторе.

«Раздел «Работа» на сайте Авито посещают более 20 миллионов человек каждый месяц. Среди них не только крупные российские компании и представители малого и среднего бизнеса, но и талантливые кандидаты, проживающие на всей территории России. Платформа Авито Работа сегодня становится центром притяжения и социально значимой площадкой как для работодателей, так и для соискателей. Компания постоянно находится в поиске востребованных решений, одно из которых – новая модель оплаты за отклики. Мы внедряем ее впервые и убеждены, что наши клиенты оценят ее по достоинству – ведь это особый шаг на пути к поддержке отечественного бизнеса», — считает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Теперь работодатели могут забыть о плату за размещение объявлений о вакансии. Платить необходимо будет только за реальные отклики от кандидатов, то есть в том случае, если соискатель нажмет на кнопку «Показать телефон» или «Откликнуться» в объявлении. Однако если пользователь не авторизован, то за его отклик денежные средства взиматься не будут.

Оплата за количество кандидатов, которые заинтересовались вакансией, будет списываться с карты работодателя в расчете за один уникальный отклик в 30 дней. Приостановить действие тарифа работодатель сможет в любое удобное время без потерь.

В первое время пользователи новой модели могут опробовать максимальный набор инструментов, действия которых позволят выделиться среди конкурентов, получить больше живых откликов от потенциальных работников. В список расширенного редактирования входят брендирование страницы компании на платформе, размещение логотипа на карточке вакансии и возможность массовой работы с объявлениями – изменение, публикация, повышение активности. В продвижении вакансии также будут продолжать действовать дополнительные услуги. Все подробности о новом предложении можно узнать на официальном сайте Авито.

Новый механизм бесплатной публикации вакансий на платформе Авито Работа, при которой оплата будет осуществлять только за отклики от кандидатов, позволит обеспечить гарантированную выгоду работодателям, поскольку они будут платить только за результаты своего объявления. Это позволит компаниям быть уверенными в эффективности такой модели публикации. Отслеживать результаты и количество откликов, а также управлять расходами работодатели смогут в разделе «Кандидаты» или в мессенджере. Особенно пользу новой модели тарификации и ее эффективность должны оценить владельцы малого и среднего бизнеса. Именно в их составе зачастую отсутствуют профессиональные сотрудники по подбору персонала.

Большинство работодателей отдают предпочтение именно платформе Авито Работа. Это не только удобный, но еще и эффективный способ как можно скорее найти сотрудников с любым уровнем подготовки и опыта – от кассира и продавца до специалиста компьютерных технологий и эксперта в финансах. На сегодняшний день на площадке насчитывается более 700 тысяч актуальных вакансий на всей России: в том числе и объявления в сфере малого и среднего бизнеса.