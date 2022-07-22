Сотрудники ФГБУ «Ленинградская МВЛ» выявили фальсификат сливочного масла в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия

В июле 2022 года специалистами Испытательного центра ФГБУ «Ленинградская МВЛ» в очередной раз выявлен фальсификат сливочного масла. Анализируемая проба масла сливочного «Крестьянского» с массовой долей жира 72,5% поступила в лабораторию в рамках исполнения Учреждением государственного задания от Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Проба отобрана от партии продукции в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Карелия.

Неоспоримым фактом наличия фальсификации служит выявление в пробе фитостеринов растительных масел, а также не соответствие жирно-кислотного состава пробы ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия».

По данному случаю специалистами Учреждения был своевременно сформирован срочный отчёт по форме № 4-вет B,0 и проинформировано Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Данный факт прокомментировала руководитель Испытательного центра ФГБУ «Ленинградская МВЛ» Жанна Баргман: «К сожалению, данный случай не является уникальным, а проблема поставки некачественной и фальсифицированной молочной продукции в социальные учреждения носит массовый характер и требует пристального внимания. Только за 2022 год Учреждением в 42 пробах молочной продукции было выявлено наличие признаков фальсификации в части замены молочного жира на растительные масла, несоответствия по жирно-кислотному составу, 34 из которых были отобраны в социальных учреждениях. Особую тревогу вызывает тот факт, что некачественная фальсифицированная молочная продукции поступала в рацион социально незащищенных групп людей (дети, пациенты учреждений здравоохранения, пожилые люди и инвалиды, заключенные).

Молочная фальсификация определяется двумя методами: анализом жирно-кислотного состава жировой части продукта, который четко прописан по отдельным категориям продукта, и определением количественного содержания фитостеринов.

Стерины (или стеролы) - это природные органические соединения, производные стероидов. В продуктах животного и растительного происхождения есть четкие различия по составу стеринов, и они делятся на три группы: зоостерины (содержатся только в животных жирах), фитостерины (содержатся только в растительных) и микостерины (содержатся только в грибах). Самый распространенный из зоостеринов - это холестерин, которым представлена основная часть всех стеринов молочного и других животных жиров. Те стерины, на которые проверяют молоко при определении фальсификата (β-ситостерин брассикастерин, кампестерин и стигмастерин) - это основная часть всех стеринов в жирах растительного происхождения. Проще говоря, в стериновой фракции молочного жира содержится только холестерин, а фитостерины содержаться не могут. Такой метод обнаружения растительных стеринов позволяет выявить фальсификацию при 2% содержании фитостеринов. Потому что содержание растительного жира в молоке может меняться в зависимости от условий содержания скота, кормов и множества других условий. В число таких факторов входит содержание коров на пастбищах или засуха - это влияет на кормовую базу, и, в конечном итоге, на состав молочного жира.