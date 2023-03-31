Петербургские производства увеличивают производственные мощности благодаря «Газпрому»



Петербургское ООО «НПФ «Завод Измерон» открывает новые производства. Ранее по заказу «Газпрома» предприятие освоило серийный выпуск внутрискважинного оборудования, способного работать в агрессивных средах.



Церемония открытия новой производственной площадки состоялась в Петербурге при участии губернатора города Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера.



«Развитие «Измерона», без сомнения, — это развитие научно-технического потенциала России, газовой отрасли и нашего любимого Петербурга», — отметил в своем выступлении на торжественной церемонии открытия Алексей Миллер.

Необходимость в расширении производства обусловлена возрастающим спросом на продукцию завода со стороны «Газпрома». Петербургское высокотехнологичное оборудование для обслуживания месторождений компании уже используется на российских месторождениях — от юга страны до Ямала.

С открытием новых производственных площадей завод сможет в четыре раза расширить номенклатуру выпускаемых изделий и значительно увеличить объёмы выпуска, а также увеличить количество рабочих мест.