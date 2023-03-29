Армянский рог изобилия: в воинских частях прошли Дни национальной кухни

А вот в Степанакерте к традиционным блюдам повара добавили долму и многочисленную выпечку. И такие находки меняются в зависимости от городов. В Твери на День армянской кухни позвали детский коллектив, который и показал номера художественной самодеятельности, и продемонстрировал кавказские наряды. Так что задача перед комбинатами питания стоит не только накормить защитников Родины, но и познакомить с особенностями культуры многочисленных народов, населяющих нашу страну.
Помимо вышеуказанных мясных блюд в армянский день солдаты могли попробовать тушёные овощи «айлазан», салат «лобуц» и суп крчик. Каждый выбирал себе обед по вкусу, и у первого, и у второго несколько вариантов. Остаться голодным после такого изобилия невозможно. К тому же в распоряжении солдат в столовых всегда есть салат-бар, где можно дополнить трапезу закусками из свежих и консервированных овощей. Во Владикавказе повара на День армянской кухни вот такую картину из них нарисовали.
Армейское командование считает, что организация питания – одно из важнейших направлений обеспечения Вооруженных сил. Специализированные комбинаты, выполняющие эту обязанность, внимательно следят за соблюдением калорийности, сбалансированности, разнообразия и других принципов здорового питания. Дни национальной кухни добавляют ощущение праздника даже при простом посещении столовой.