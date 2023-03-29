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Армянский рог изобилия: в воинских частях прошли Дни национальной кухни

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© Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"

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Необычное меню представили в конце марта повара комбинатов питания во многих воинских частях нашей страны. Стремясь разнообразить рацион солдат, они включили туда армянские блюда (кебаб «кололак», цыплёнок «арарат», говядина «хозани») и знаменитую кавказскую выпечку.
 
Дни национальной кухни давно стали особенностью солдатского питания, характерной только для нашей страны. Установленные нормы позволяют поварам специализированных комбинатов готовить широкий, но всё-таки ограниченный круг блюд. Но регулярно им на помощь приходят армянские, белорусские, казахские и русские яства, которые хоть и готовятся из тех же продуктов, благодаря мастерству поваров на выходе получают необычный вкус. Так что у бойцов в такие дни всегда колебания: что же выбрать на шведском столе, чтобы не пропустить самое вкусное.
 
В Рязани сотрудники столовой подготовились ко Дню армянской кухни без флага соседней республики, зато контрольный стол украсили национальные визитные карточки: глиняные сосуды для напитков, охотничий рог, украшенный металлическими пластинами, а главное, армянские блюда: цыплёнок «арарат», говядина «хозани».
 
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Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"

А вот в Степанакерте к традиционным блюдам повара добавили долму и многочисленную выпечку. И такие находки меняются в зависимости от городов. В Твери на День армянской кухни позвали детский коллектив, который и показал номера художественной самодеятельности, и продемонстрировал кавказские наряды. Так что задача перед комбинатами питания стоит не только накормить защитников Родины, но и познакомить с особенностями культуры многочисленных народов, населяющих нашу страну.
 
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Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"

Помимо вышеуказанных мясных блюд в армянский день солдаты могли попробовать тушёные овощи «айлазан», салат «лобуц» и суп крчик. Каждый выбирал себе обед по вкусу, и у первого, и у второго несколько вариантов. Остаться голодным после такого изобилия невозможно. К тому же в распоряжении солдат в столовых всегда есть салат-бар, где можно дополнить трапезу закусками из свежих и консервированных овощей. Во Владикавказе повара на День армянской кухни вот такую картину из них нарисовали.
 
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Фото: читатели "Санкт-Петербург.ру"

Армейское командование считает, что организация питания – одно из важнейших направлений обеспечения Вооруженных сил. Специализированные комбинаты, выполняющие эту обязанность, внимательно следят за соблюдением калорийности, сбалансированности, разнообразия и других принципов здорового питания. Дни национальной кухни добавляют ощущение праздника даже при простом посещении столовой. 

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