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Мотивация, интеллект, креативность: школу «Артека» украсили посвященные Крыму МИК-локации

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© Фото: МБЦ "Артек"

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В школе Международного детского центра прошел конкурс на лучшую МИК-локацию. В этих трех буквах скрыт концептуальный смысл, на котором базируются воспитательные процессы в «Артеке»: МИК представляет собой часть образовательной среды, направленную на повышение (М) мотивации к обучению, развитие (И) интеллекта, а также формирование (К) креативности. Школьники из разных российских регионов создали пространства на тему «Крым – жемчужина России».

Всего артековцы подготовили 15 локаций. Каждая из них уникальна и показывает полуостров через призму какого-то конкретного школьного предмета. К примеру, взять локацию «География». Она посвящена уникальной природе Крыма.

«В этот проект мы вкладываем свои знания о Крыме, его достопримечательности, которые мы хотим показывать всему миру. Мы показали природные достопримечательности Крыма не только в регионе, но и по всей России, тем самым показывая, что они являются достоянием всей страны. Я живу в Рязани, и ближе к моему городу на нашей карте оказалась Белая Скала, что, считаю, является весьма символичным: в моем городе много белых зданий, созданных людьми, а здесь нерукотворная красота», – рассказала Анна Моисеева из Рязани.

Другая локация расскажет о наследии связанных с регионом великих физиков ХХ века. Вы знали, например, что «отец советской атомной бомбы» Курчатов учился в Симферополе, защищал от фашистов Севастополь и отдыхал в Ялте?

«Я думаю, у нас довольно интересная и креативная идея. Наш проект посвящен математике и физике. Это история об ученых, науке, Крыме. Россия – великая страна, и Крым – это составляющая нашей Родины, недаром проект носит такое название «Крым – жемчужина России». Создавая наш проект, мы хотим показать важность Крыма в важность полуострова для всей страны», – поделилась Мадина Хамдохова из Нальчика.

В других локациях можно познакомиться с невероятным многообразием флоры и фауны полуострова, прикоснуться к богатейшей истории региона, или узнать о великих русских писателях и поэтах, в чьем творчестве отражено величие Крыма. По традиции создатели лучших проектов получат награду за свои труды в конце смены.

 

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В минувшую субботу, 18 марта, вся страна праздновала День воссоединения Крыма с Россией. В честь этой торжественной даты в Международном детском центре прошло много мероприятий с вкусными угощениями. Повара комбината питания решили сделать детям сюрприз и испекли огромные пироги с надписью «Мы вместе». Такие же угощения готовят обычно для именинников. Но не стоит думать, что артековцы питаются одними пирогами: в столовых «Артека» ребят кормят по заветам диетологов и нутрициологов сбалансированными рационами, богатыми необходимыми для растущего организма витаминами и минералами. При таком питании и активном образе жизни кусочек пирога совсем не повредит фигуре, а лишь станет дополнительным источником дофамина.

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