Беглов приписал Смольному заслуги в развитии IT-отрасли в Петербурге



Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об «уверенном росте» IT-отрасли в городе. По словам чиновника, причина якобы в «правильном курсе» городских властей. Однако аналогичное увеличение показателей наблюдается по всей стране и вряд ли связано с политикой Смольного.

Губернатор Беглов сообщил об увеличении в Санкт-Петербурге количества программистов и работников информационных технологий, приписав эти заслуги городскому руководству. Такое заявление градоначальник сделал на страницах своего официального аккаунта в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша IT-отрасль показывает уверенный рост. В этом секторе у нас прочные позиции – потому что опираемся на лучшую в стране школу подготовки программистов. В результате в отрасли численность работников выросла – на 10,5% у нас стало больше программистов, и на 18% – работников информационных технологий. Мы аккредитовали в 4 раза больше IT-компаний, чем два года назад – значит, движемся правильным курсом», - заявил Беглов.

Тем не менее, существуют исследования, доказывающие, что увеличение числа IT-компаний является общероссийской тенденцией. В октябре 2022 года крупнейшее издание в сфере высоких технологий по РФ и СНГ CNews со ссылкой на аналитическую работу «СПАРК-Интерфакс» сообщило об устойчивом росте количества действующих фирм в IT-секторе России. Также отмечался существенный скачок темпов регистрации: если в первые два месяца 2022 года регистрировалось по 470 цифровых компаний, то в последующие полгода – более 838 в месяц.

«То есть темпы роста численности ИТ-компаний выросли на 78% (аналогичный показатель по всем сферам бизнеса — 14%)», - передает CNews.

При этом издание отмечает рост вовлеченности в общий рынок со стороны региональных IT-компаний, продемонстрировавших высокие успехи в сфере информационных техологий. Так, отмечается, что по норме чистой прибыли и темпам роста выручки такие мегаполисы, как Москва и Петербург, начали уступать Новосибирской, Самарской, Ростовской областям, а также Татарстану и Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов записал в актив городской администрации заслуги в росте выручки IT-компаний Санкт-Петербурга. Заявление чиновника вызвало удивление в средствах массовой информации, указавших на устойчивый рост прибыльности сектора по всей стране.