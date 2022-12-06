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Названы версии версии гибели замерзшей пенсионерки на Зверинской

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© Фото: МК в Питере

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В Петроградском районе Петербурга в квартире на Зверинской улице пожилая женщина получила переохлаждение, в результате чего умерла в больнице. То, как именно замерзла пенсионерка, теперь будет выяснять прокуратура.

Тем временем существует несколько версий о том, как она могла заполучить столь сильное переохлаждение. По одной из них, в доме на Зверинской, где проживала умершая женщина, проводили ремонт, и рабочие выбили окна. Согласно другой версии, старушка вела асоциальный образ жизни и могла замерзнуть на улице.

Со слов жителей подъезда, проблем с отоплением у них нет. Соответственно, женщина вряд ли могла замерзнуть в квартире. Версия с ремонтом также звучит неправдоподобно, так как его начали еще в апреле, и он касался только фасада дома.

Между тем, многие отметили, что замершая пенсионерка имела проблемы с алкоголем. Эту версию подкрепляют снимки, сделанные в квартире, где проживала петербурженка. На них видно, что жилое помещение находится в запущенном состоянии, а также везде валяются бутылки.
Также выяснилось, что горожанка время от времени пускала в квартиру посторонних, которые “селились” у нее бесплатно.

Не исключено, что она могла замерзнуть на улице или под открытым окном. Теперь в обстоятельствах происшествия будет разбираться прокуратура. Если подтвердится то, что старушка вела асоциальный образ жизни, то, вероятно, вопросы возникнут к социальным службам.

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