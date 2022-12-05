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В Фонде капремонта рассказали про реставрацию домов-памятников по новым технологиям

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© Фото: скриншот видео Фонда капитального ремонта

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В Петербурге, по данным КГИОП, насчитывается 1850 жилых домов, признанных объектами культурного наследия. В 191 таком доме Фонд капитального ремонта проводит 317 видов работ.

В конце ноября сессии биеннале в мраморном зале Этнографического музея ФКР показал примеры выполненных работ. Так, в частности, был продемонстрирован преобразившийся дом № 26 на улице Чайковского, а также дома 24 и 36 на Литейном проспекте. Все эти здания были построены еще в середине XIX века.

Поддерживать и обновлять такие объекты помогает кропотливая работа подрядчиков и контроль за ее проведением со стоны ФКР, которым руководит Дмитрий Шутов. Так, например была разработана система ПИР+СМР. Она представляет из себя новый вид контрактов, в рамках которых проектные и строительно-монтажные работы выполняет один подрядчик.

По этой системе были проведены реставрационные работы дома 5Б на улице Мира в Петроградском районе города. Реставрация осуществлялась на основании иконографических и архивных материалов. Благодаря этому подрядчику удалось воссоздать декоративную рустованную штукатурку и лепнину на фасаде здания. Также были обновлены двери.

В Фонде ранее рассказывали, что работать с ФКР могут только те подрядчики, которые получили лицензию Министерства культуры.

Для подготовки ремонтной документации исполнителем проводятся лабораторные исследования и различные экспертизы. Это делается, чтобы выбрать правильную технологию и материалы для проведения ремонтно-реставрационных работ.

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