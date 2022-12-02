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В Петербурге состоялась дискуссия по работе с людьми с особенностями

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© Фото: Пресс-служба банка Уралсиб

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Обсуждение на тему «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья» состоялось в Петербурге 18 ноября. Участники встречи поделились опытом трудоустройства таких сотрудников, какие должности они могут занимать, а также обсудили сложности и нюансы, которые появляются в процессе их найма.

Как сообщила в ходе встречи начальник управления развития бренда работодателя и привлечения персонала Уралсиба Анастасия Верховцева, число сотрудников с особенностями с каждым годом увеличивается. При этом в данном аспекте нет какой-либо закономерности в занимаемых должностях — это IT-специалисты, менеджеры и другие.

«Основная задача — это понимание со стороны руководителя, что этап адаптации у сотрудника с особенностями будет дольше. После испытательного срока, когда им действительно уделялось внимание, когда руководитель и коллектив помогли интегрироваться, они абсолютно ничем не отличаются от остальных. Это очень важно, чтобы сотрудник с ограниченными возможностями чувствовал, что он такой же как все. С точки зрения продуктивности никаких отличий у них нет», — отметила Верховцева.

На мероприятии также присутствовал главный специалист в IT-подразделении банка Александр Зинченко, имеющий диагноз ДЦП.

«Родители относились ко мне как к обычному ребенку. Я, как и все, выполнял обязанности по дому, играл во дворе с другими детьми, занимался в спортивных секциях, - делится Александр. – В прошлом году, когда я познакомился с Анастасией Верховцевой, я изучал программирование. Так я попал на собеседование в Уралсиб и вначале мне предложили позицию стажера. Я хорошо показал себя и получил работу в банке. Теперь я - специалист по развитию сайтов банка, занимаюсь в том числе лэндингами», — рассказал он.

Еще одним спикером мероприятия стал Илья Сметанин, директор центра «Работа-i». Он рассказал, как 10 лет назад с коллегами сформировал ремонтную бригаду, состоящую из выпускников коррекционной школы-интерната. Проект стал отправной точкой для создания «Работа-i» - центра по трудоустройству молодых людей с инвалидностью и воспитанников детских домов. Ежегодно центр трудоустраивает 140-150 таких ребят.

Опытом найма людей с особенностями здоровья поделился Анатолий Мовшович, создатель петербургского проекта «Мир на ощупь». Это интерактивное пространство в полной темноте, где гидами работают незрячие люди. Они сопровождают посетителей, помогают им ориентироваться и увидеть мир глазами незрячего.

Исполнительный директор БО «Перспективы» Екатерина Таранченко рассказала об открывшемся пространстве «Нормальное место», где запущен формат «только для всех». Сейчас там работает коворкинг, открыты мастерские (кулинарная, швейная, графическая, керамическая), где творят люди с особенностями, проходят различные лекции, семинары и выставки.
 
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Фото: Пресс-служба банка Уралсиб
 
 
«Мы хотели сделать такое пространство, где перестают употреблять слово «инклюзия», и нашли такую формулу: «Нормальное место — это место только для всех». Это значит, что сюда может прийти любой, кто готов видеть рядом с собой совершенно разных людей», — поделилась Екатерина Таранченко.

Реализацией в профессии «особенных» людей занимается и фонд «Антон тут рядом». Административный директор одного из центров фонда («На Невском») Оксана Машина рассказала, как. «Антон тут рядом» организовал обучение людей с аутизмом различным специальностям в собственных мастерских: швейной, гончарной, графической, кулинарной, декораторской, переплетной, компьютерной и шелкографии. Во время обучения проходят занятия для развития коммуникации, так, чтобы люди с аутизмом смогли открываться, учились общаться и жить в социуме. Получив необходимые навыки, подопечные фонда начинают работать в одном из центров «Антон тут рядом», создавая его фирменный мерч и получая зарплату. Также фонд помогает людям с аутизмом с трудоустройством на открытом рынке труда.

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