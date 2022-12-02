В ФКР рассказали о сложностях с заменами лифтов в домах Петербурга

Одной из самых масштабных задач, вставших перед Фондом капитального ремонта в Петербурге стала замены лифтов. В 2022 году на финансирование программы капремонта многоквартирных домов выделена субсидия в размере 3 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на ремонт более 1000 лифтов в почти 300 домах города.



От горожан часто поступают жалобы о том, что после ремонта лифт продолжает не работать. В Фонде объяснили, что все работы поделены на этапы со строгим соблюдением правил для обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования.



В первом этапе осуществляется сам ремонт. На нем специалисты останавливают подъемник и переключают лифт в монтажный режим. Затем производится демонтаж старого оборудования и проводятся пусконаладочные работы.



На втором этапе проводится проверка оборудования. Для этого специалисты инженерного центра выезжают на объект и проводят испытания и измерения лифта. Далее проверяется и подтверждается безопасность устройства и осуществляется прием работ.



Весь процесс занимает в общей сложности порядка трех месяцев. Длительность зависит от оперативности оперативность управляющей компании и загруженности специалистов Ростехнадзора.



Не редко при ремонте и замене лифтом возникают проблемы и увеличение сроков сдачи работ по вине ТСЖ и управляющих компаний.



Например, жители дома 24 на Авангардной улице с весны продолжали ежемесячно платить управляющей компании за содержание неработающего лифта. В итоге им пришлось обратится прокуратуру, так как управляющая компания, так и не решила проблему с лифтом, а деньги продолжает собирать.



При том, что плательщики, проживающие в 10-ти этажном доме, вынуждены ходить пешком по лестнице с сумками и колясками.



Еще зимой Фонд капитального ремонта разместил предложение о модернизации лифтов с просьбой провести собрание собственников несмотря на то, что на сайте Фонда было указано, что ремонт или замена лифтового оборудования запланирована на 2021-2023 годы.



В итоге завершить работы удалось раньше установленного в договоре срока. Закончить ремонт планировалось 21 октября, а работы были завершены уже 13 октября.



Выход специалистов Ростехнадзора состоялся 26 октября, однако были выявлены замечания в адрес подрядчика и управляющей компании по паспорту лифтового оборудования и документации. Все огрехи были устранены подрядчиком и управляющей компанией.



Сейчас во всех четырех парадных дома лифты уже возят жильцов. Новые лифты отличают большой скоростью, высокой грузоподъемностью и повышенной энергоэффективностью. Срок годности нового оборудования составляет 25 лет.



Несмотря на возникшие сложности и препятствия, возникшие перед Фондом под руководством Дмитрия Шутова в текущем году и вынужденную замену поставщика, темпы работ не просели. Их удалось сохранить благодаря поддержанию старых и налаживанию новых контактов с производителями.