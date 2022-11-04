Не до излишеств дизайна: петербуржцы рассказали о темных дворах, «забытых» комблагом

В рамках международной ландшафтной конференции в Петербурге были представлены темы, касающиеся благоустройства города, в том числе актуального использования светового дизайна. Компании-производители представили свои работы в этой области и обсудили вопросы оформления общественных пространств.

Петербуржцы отметили, что обсуждать «излишества» на фоне насущных проблем неуместно, и рассказали о множестве городских дворов, лишенных элементарного освещения.

В Петербурге завершилась международная ландшафтная конференция «Формирование комфортной городской среды». Финальный день был посвящен актуальному использованию светового дизайна при благоустройстве города. Компании-производители представили свои работы и обсудили вопросы благоустройства общественных пространств.

В комментариях под новостью в официальной группе комитета по благоустройству петербуржцы напомнили чиновникам о других актуальных проблемах города.

Так, жительница МО «Дачное» напомнила об отсутствии освещения на детских площадках микрорайона.

«Нам не до творчества. Сделайте хотя бы обычное освещение на детских площадках. МО Дачное», — отметила она.

В комментариях поддержали горожанку, указав на аналогичные проблемы в Невском районе и на Академической.

«Блестяшки красивые, не спорю. Но обсуждать излишества, когда не сделано необходимое - это издевательство над жителями», — резюмировал один из участников беседы.

Также петербуржцы обратили внимание на несоответствие представленных проектов культурному облику города на Неве, назвав подобные решения «абсолютным моветоном».

«Превращают наш Петербург в какой-то Дубай с кучей блестяшек. Моветон абсолютный. Зла просто на вас не хватает», — возмутился один из местных жителей.

Был отмечен и возможный вред для зрения горожан в связи с предложениями использовать на арках подсветку в холодном спектре, а ряд решений назвали просто «несуразными».





Стоит отметить, что проблемы с уничтожением культурного облика города в текущем году достигли того уровня, что на многочисленные жалобы петербуржцев обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Снос флигелей дома Салтыковой, снос манежа лейб-гвардии Финляндского полка, попытки уничтожить доходный дом Басевича и еще десятки вопиющих случаев беззакония допускают прямое участие команды действующего губернатора Петербурга Александра Беглова в Смольном в этих процессах. СМИ неоднократно сообщали, что вместо защиты архитектуры, общего облика города и интересов местных жителей, чиновники, во главе с градоначальником, могут лоббировать интересы застройщиков.

Напомним, стало известно о готовящихся арестах активистов, выступающих против сноса дома Басевича. На нескольких из них уже составлены протоколы о «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в связи с проведением пикетов в защиту уникального архитектурного наследия Петербурга.