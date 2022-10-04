В Гатчинском районе Ленобласти сферу ЖКХ переведут в цифру

Ленобласть стала одним из пилотных регионов по внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики. Результаты своей работы участники рынка цифровых услуг обсудили на X Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT».

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» работа региональных властей была разделена на несколько этапов. На первом этапе активно внедрялась цифровизация государственных услуг и создавалась система цифровой медицины. На втором этапе появятся умные города и «суперсервисы», которые при помощи больших данных должны будут упростить как управленческие процессы, так и жизнь населения.

Одной из компаний, которые помогают внедрять в Ленобласти цифровизацию в повседневную жизнь, стал «Ростелеком».

3 октября компания заключила соглашение с администрацией Гатчинского района Ленобласти. Вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов выделил несколько направлений, которые компания будет активно развивать.

«Речь идет, в частности, о развитии видеоаналитики в рамках “Безопасного города”, экологических проектах, о цифровизации сферы ЖКХ, дорожной инфраструктуры, работы коммунального транспорта. И этим список не ограничивается», - сказал Александр Логинов.

Как считает глава администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Людмила Нещадим, реализация перспективных проектов будет способствовать повышению качества жизни людей в Гатчинском районе и созданию устойчивых благоприятных условий для развития деловой активности.