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В Гатчинском районе Ленобласти сферу ЖКХ переведут в цифру

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© Фото: Александра Чамина

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Ленобласть стала одним из пилотных регионов по внедрению ряда инновационных проектов цифровой экономики. Результаты своей работы участники рынка цифровых услуг обсудили на X Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT».
 
В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» работа региональных властей была разделена на несколько этапов. На первом этапе активно внедрялась цифровизация государственных услуг и создавалась система цифровой медицины. На втором этапе появятся умные города и «суперсервисы», которые при помощи больших данных должны будут упростить как управленческие процессы, так и жизнь населения.
 
Одной из компаний, которые помогают внедрять в Ленобласти цифровизацию в повседневную жизнь, стал «Ростелеком».
 
3 октября компания заключила соглашение с администрацией Гатчинского района Ленобласти. Вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов выделил несколько направлений, которые компания будет активно развивать.
 
«Речь идет, в частности, о развитии видеоаналитики в рамках “Безопасного города”, экологических проектах, о цифровизации сферы ЖКХ, дорожной инфраструктуры, работы коммунального транспорта. И этим список не ограничивается», - сказал Александр Логинов.
 
Как считает глава администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Людмила Нещадим, реализация перспективных проектов будет способствовать повышению качества жизни людей в Гатчинском районе и созданию устойчивых благоприятных условий для развития деловой активности.

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