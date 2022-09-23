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МегаФон помог предотвратить половину пожаров в Ленобласти

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© Фото: pxhere

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Цифровая платформа «Лесохранитель» от МегаФона помогла ЛОГКУ «Ленобллес» отследить очаги возможного возникновения происшествий в самых пожароопасных зонах региона и предотвратить десятки возгораний.
 
«Лесохранитель» – это система, которая позволяет вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и передавать данные по защищенным каналам связи в режиме реального времени. Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.
 
«Это проект – отличный пример сотрудничества частного бизнеса и органов власти. Его география включает в себя лесные участки во всех районах Ленинградской области. Здесь работает почти 120 камер, еще 3 МегаФон установил дополнительно, а услугами интернета для мониторинга обстановки пользуются в 20 лесничествах в регионе», – комментирует директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.
 
«Высокий уровень автоматизации системы видеомониторинга и оперативная передача данных об обнаружении возгорания помогли значительно сократить время на реагирование и ликвидацию пожаров. Это позволило пожарным бригадам в кратчайшие сроки предотвратить масштабные бедствия в лесном фонде. В этом сезоне совместными усилиями МегаФона, ЛОГКУ «Ленобллес» и лесничеств на территории почти 11 га было обнаружено и предотвращено более 40% пожаров», – комментирует директор Управления лесами Ленинградской области Михаил Новиков.
 
Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50C до + 50C.
 
Информация от сервера МегаФона до лесопожарной службы легиона поступает по выделенному каналу, так что наблюдать за происходящим в лесах специалисты могут в онлайн-режиме как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств, причем для этого не нужно устанавливать дополнительные программы. Данные с камер доступны не только в реальном времени, но и в архиве. 
 
Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров МегаФон и Ленинградская область впервые запустили еще в 2011 году. Тогда география проекта охватывала лесной фонд лишь нескольких районов, среди которых Кировский, Всеволожский и Приозерский районы. Теперь «Лесохранитель» в Ленинградской области подключен на 120 станциях видеонаблюдения. Больше всего камер установлено в Выборгском районе, где расположены одни из крупнейших парков и лесных массивов таких как Линдуловская роща, посаженная еще при Петре I, заказник Болото Озерное, Рощинский лесопарк и другие. 
 
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