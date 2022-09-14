Не лаять, не летать и голыми не ездить: странные законы Петербурга на рассмотрении ЗакСа VII созыва

Некоторые законы нужны лишь для того, чтобы людям было, что пересказывать вместо анекдотов, и богатая парламентская история Петербурга породила таких достаточно. Старожилы помнят попытки депутата Сергея Никешина отрегулировать обращение с кошками и котами в Петербурге – «ГОСТ на котиков» , где в числе прочего был представлен порядок использования котов и кошек в качестве средства охраны и караульной службы. Также вспоминаются воистину легендарный мем-закон о «топоте котов» - закон о тишине, внесенный Георгием Полтавченко и дополненный депутатами, и не менее громкое предложение Ольги Галкиной криминализировать клиентов секс-работниц, в котором был и пункт о возможности избежать штрафа через женитьбу на «арендованной» даме. Предложенный депутатом шестого созыва Денисом Четырбоком «закон о наливайках» , который сначала внесли, потом со скандалом всем городом правили, тоже не забыть так скоро.

От парламента седьмого созыва – скучного, предельно лояльного исполнительной власти, с бывшим вице-губернатором Александром Бельским в качестве спикера, таких перлов никто не ждал, но без курьезов законотворчества все-таки не обошлось.



До кошек «годовалый» парламент пока что не добрался, зато вполне готов уделить внимание собакам и их хозяевам – губернатор Александр Беглов До кошек «годовалый» парламент пока что не добрался, зато вполне готов уделить внимание собакам и их хозяевам – губернатор Александр Беглов внес предложение штрафовать петербуржцев, чьи питомцы лают по ночам. Предполагается, что, услышав лай, вой и другие производимые соседской собакой звуки, гражданин может позвонить в полицию, после чего сотрудники правопорядка приедут и зафиксируют «звериный шум», выписав хозяину штраф за нарушение тишины. Но горожане, чей покой предполагалось защитить, лишь посмеялись, вспомнив как «охотно и быстро» местные правоохранители обычно едут на шум, производимый людьми, а ветеринары заметили, что единственный способ лишить здоровую собаку возможности лаять – подвернуть ее калечащей операции на голосовых связках, и ни один вменяемый «собачник» на такое не пойдет.



Один абсурдный проект вскоре породил и другой – стоило мундепу Федору Грудину пошутить и предложить запретить на территории Петербурга воздушные шарики с целью экономии гелия, как Один абсурдный проект вскоре породил и другой – стоило мундепу Федору Грудину пошутить и предложить запретить на территории Петербурга воздушные шарики с целью экономии гелия, как Комитет по природопользованию на полном серьезе собрал комиссию с обсуждением. По мнению чиновников, улетевшие шарики становятся мусором, который непоправимо вредит природе, и горожане могли бы научиться праздновать более экологично. Правда, рабочая группа не прояснила, планируется ли карать петербуржцев за сами шарики или только за факт запуска в небо.



На людей и механизмы законотворческие устремления депутатов распространились еще раньше – в марте ЗакС предложил



Нелепым сочли и На людей и механизмы законотворческие устремления депутатов распространились еще раньше – в марте ЗакС предложил штрафовать голых и вонючих пассажиров метро, а заодно запретить пускать в подземке дроны, жечь костры и кататься на лыжах. Картина «типичного метро» в представлениях депутатов получилась по-босховски насыщенная, и народное творчество не заставило себя ждать.Нелепым сочли и законопроект о музыкантах , поступивший от Беглова - предполагается обязать каждого желающего поиграть на улицах Петербурга сначала утвердить репертуар в администрации района и согласовать его с Комитетом по культуре. Злые языки поговаривают, что одной из причин появления такого законопроекта стал конфликт с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым - песня «Пока так», посвященная «бегловской лопате», мусорному и снежному коллапсу в Петербурге, стала очень популярной на улицах, как и многие другие хиты Шнура, потому-то губернатор и озаботился необходимостью запретить петь песни с «нецензурной лексикой».



Таким образом, депутаты нового созыва все-таки сумели несколько раз за год насмешить своих избирателей, разница лишь в том, что поводы для веселья генерировал Смольный, а не они сами. Впрочем, новый сезон только начался, и отдохнувшие на каникулах обитатели Мариинского дворца еще имеют шансы проявить себя в самостоятельном законотворчестве.