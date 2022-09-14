  • 14 Сентябрь 2022
USD 15.09.2022 59.7751 -0.2925
USD ММВБ  
EUR 15.09.2022 59.8368 -1.0996
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Не лаять, не летать и голыми не ездить: странные законы Петербурга на рассмотрении ЗакСа VII созыва

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Некоторые законы нужны лишь для того, чтобы людям было, что пересказывать вместо анекдотов, и богатая парламентская история Петербурга породила таких достаточно. Старожилы помнят попытки депутата Сергея Никешина отрегулировать обращение с кошками и котами в Петербурге – «ГОСТ на котиков», где в числе прочего был представлен порядок использования котов и кошек в качестве средства охраны и караульной службы. Также вспоминаются воистину легендарный мем-закон о «топоте котов» - закон о тишине, внесенный Георгием Полтавченко и дополненный депутатами, и не менее громкое предложение Ольги Галкиной криминализировать клиентов секс-работниц, в котором был и пункт о возможности избежать штрафа через женитьбу на «арендованной» даме. Предложенный депутатом шестого созыва Денисом Четырбоком «закон о наливайках», который сначала внесли, потом со скандалом всем городом правили, тоже не забыть так скоро.
 
От парламента седьмого созыва – скучного, предельно лояльного исполнительной власти, с бывшим вице-губернатором Александром Бельским в качестве спикера, таких перлов никто не ждал, но без курьезов законотворчества все-таки не обошлось.

До кошек «годовалый» парламент пока что не добрался, зато вполне готов уделить внимание собакам и их хозяевам – губернатор Александр Беглов внес предложение штрафовать петербуржцев, чьи питомцы лают по ночам. Предполагается, что, услышав лай, вой и другие производимые соседской собакой звуки, гражданин может позвонить в полицию, после чего сотрудники правопорядка приедут и зафиксируют «звериный шум», выписав хозяину штраф за нарушение тишины. Но горожане, чей покой предполагалось защитить, лишь посмеялись, вспомнив как «охотно и быстро» местные правоохранители обычно едут на шум, производимый людьми, а ветеринары заметили, что единственный способ лишить здоровую собаку возможности лаять – подвернуть ее калечащей операции на голосовых связках, и ни один вменяемый «собачник» на такое не пойдет.

Один абсурдный проект вскоре породил и другой – стоило мундепу Федору Грудину пошутить и предложить запретить на территории Петербурга воздушные шарики с целью экономии гелия, как Комитет по природопользованию на полном серьезе собрал комиссию с обсуждением. По мнению чиновников, улетевшие шарики становятся мусором, который непоправимо вредит природе, и горожане могли бы научиться праздновать более экологично. Правда, рабочая группа не прояснила, планируется ли карать петербуржцев за сами шарики или только за факт запуска в небо.

На людей и механизмы законотворческие устремления депутатов распространились еще раньше – в марте ЗакС предложил штрафовать голых и вонючих пассажиров метро, а заодно запретить пускать в подземке дроны, жечь костры и кататься на лыжах. Картина «типичного метро» в представлениях депутатов получилась по-босховски насыщенная, и народное творчество не заставило себя ждать.

Нелепым сочли и законопроект о музыкантах, поступивший от Беглова - предполагается обязать каждого желающего поиграть на улицах Петербурга сначала утвердить репертуар в администрации района и согласовать его с Комитетом по культуре. Злые языки поговаривают, что одной из причин появления такого законопроекта стал конфликт с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым - песня «Пока так», посвященная «бегловской лопате», мусорному и снежному коллапсу в Петербурге, стала очень популярной на улицах, как и многие другие хиты Шнура, потому-то губернатор и озаботился необходимостью запретить петь песни с «нецензурной лексикой».

Таким образом, депутаты нового созыва все-таки сумели несколько раз за год насмешить своих избирателей, разница лишь в том, что поводы для веселья генерировал Смольный, а не они сами. Впрочем, новый сезон только начался, и отдохнувшие на каникулах обитатели Мариинского дворца еще имеют шансы проявить себя в самостоятельном законотворчестве.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями
    31.08.22
    АО «ЛОЭСК» – 18 лет
    30.08.22
    Концерт, розыгрыш подарков, скидки 30% и большая детская зона – это все на празднике «Галамарта»!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram