Журналист Смоляк не видит необходимости в строительстве новых зданий в рамках закона о КРТ

Журналист Павел Смоляк раскритиковал закон Смольного о «Комплексном развитии территорий». Он недоумевает, зачем девелоперам строить «высотки», если сегодня есть множество «пустующих» квартир, которые выставлены на продажу.



В рамках реновации администрация Александра Беглова планирует снести построенные в 1957-1970 годах дома. Петербуржцы полагают, что в результате могут остаться без жилья. Эксперты В рамках реновации администрация Александра Беглова планирует снести построенные в 1957-1970 годах дома. Петербуржцы полагают, что в результате могут остаться без жилья. Эксперты уверены : инициатива лишит квартир более миллиона горожан.



«Недавно спросил одного древнего политтехнолога, вот если Смольный продавит КРТ, в чем я сомневаюсь, для кого они будут строить высотки. В Санкт-Петербурге пустыми стоят тысячи квартир, еще тысячи – от самых простых до шикарных – выставлены на продажу. Многие отличные квартиры отдают за бесценок (бесценок, правда, по сравнению с прошлыми годами, так-то пятьдесят миллионов, пожалуйста, выложи)», — отметил Смоляк.