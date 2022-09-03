СМИ: ФКР не успеет заменить все лифты в Петербурге до конца 2022 года

Журналисты сообщают, что ФКР с большой долей вероятности провалит план по замене лифтов в Санкт-Петербурге в 2022 году. По имеющейся информации, к сентябрю принято лишь 30,4% работ. Между тем, фонд должен был заменить 1460 лифтов в 430 домах за текущий год.

Учитывая печальную ситуацию в нынешнем году, есть все основания полагать, что в следующем история с провалом плана повторится.

Стоит отметить, что СМИ неоднократно указывали на проблему низких темпов работ по замене лифтов. Более того, в Смольном запросили дополнительное финансирование на замену 7200 лифтов в 2023 году. Это вызвало недовольство Контрольно-счетной палаты.

Напомним, что ФКР критикуют и обычные петербуржцы. Они недовольны повышением ежемесячных взносов в ФКР и не понимают, за что именно они платят, в то время как качество услуг вызывает множество вопросов.