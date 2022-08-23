За полгода российские родители сэкономили почти 10 млрд рублей, покупая коляски на «Авито»

Детские коляски — одна из необходимых трат для супругов, только что ставших родителями. Многие предпочитают приобретать товары для новорожденных на «Авито», отчего сильно экономят. Эксперты платформы поделились информацией, как часто коляски продавали в течение первых шести месяцев 2022 года.



На данный момент на «Авито» более 47 тысяч активных объявлений о продаже колясок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом за первое полугодие текущего года количество удачных сделок перевалило за 656 тысяч. Это число превышает показатель рождаемости в России — 635 тысяч человек.





Не менее высоким спросом пользуются аксессуары и запчасти к коляскам. Если переводить количество купленных товаров в денежный эквивалент, то на это было потрачено порядка 4,4 млрд рублей за полгода 2022-го. И в то же время за весь 2021 год — 6,3 млрд рублей. Это на 12% больше, чем траты на коляски из Китая и Польши, являющиеся лидерами рынка и продающиеся на первичном рынке.



Средняя цена коляски на «Авито» составила около 5115 рублей — в четыре раза ниже среднего показателя потребительской цены (19 605 рублей). Приобретая коляски на портале объявлений, новоиспеченные родители сохранили в бюджете минимум 9,5 млрд рублей за шесть месяцев 2022 года.



Наибольшей популярностью у россиян пользуются прогулочные варианты колясок (19%), универсальные 2 в 1 (15%) и универсальные 3 в 1 (10%).



Специалисты «Авито» подсчитали, что на каждого рожденного малыша в среднем было куплено больше одной коляски — индекс 1,03.



Руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский отметил, что многие российские семьи отдают предпочтение вторичному рынку. При этом лидером ресейлеров заслуженно становится платформа «Авито». Там за первое полугодие текущего года было продано 656 тысяч колясок, то есть больше, чем прирост населения, согласно информации Росстата.



Некоторые товары для детей на самом деле остаются в отличном состоянии намного более продолжительное время, чем в нем нуждается ребенок. В связи с этим коляски, автокресла, люльки при бережном хранении могут обслужить нескольких семей и сохранить их бюджет. Подобные продажи особо важны, поскольку для одних это способ сэкономить, а для других — возможность освободить место в доме и получить так называемый кешбэк с недешевого товара.



Нередко такие детские товары можно найти на портале объявлений за символическую или даже нулевую стоимость. Около 10 тысяч колясок на данный момент отдаются на «Авито» бесплатно или за 1 рубль.



Продажи по типам и брендам детских колясок



Пользователи «Авито» выделяют коляски в зависимости от их типов. Самыми популярными стали прогулочные — их показатель составил около 19% в общем количестве проданных колясок на платформе, на втором и третьем месте расположились универсальные коляски 2 в 1 и 3 в 1 с долями 15% и 10% соответственно. При этом большая часть колясок (39%) размещается пользователями без указания типа.



Наименее популярным товаром для продажи стал велосипед-коляска (0,28%) со средней ценой 355 рублей.





Согласно информации AnalyticResearchGroup, в прошлом году на российском рынке лидером продаж стали коляски из Китая (2,9 млрд рублей) и Польши (2,6 млрд рублей). Тогда как на «Авито» за первое полугодие 2022-го колясок, а также запчастей и аксессуаров к ним было продано на общую сумму 4,4 млрд рублей. Особенно резкий скачок продаж был замечен весной.



В списке брендов, купленных на «Авито», лидируют коляски Adamex — 3,3% от всех продаж колясок на платформе. Следом за ним расположился Verdi с долей 2,6%, а на третьем месте — Tutis с 1,7%.



Однако большинство объявлений о продаже колясок (53%) размещались без указания конкретного бренда.



Цены на первичном и вторичном рынке детских колясок



На первичном и вторичном рынках стоимость детских колясок разительно отличается. В конце 2021 года, по информации Росстата, цена детских колясок в рознице составила 19 605 рублей. Хотя в это же время на «Авито» коляски продавались по средней цене 5115 рублей. Следовательно, разница между ценами была почти в четыре раза. К примеру, детская коляска Adamex Amelia LUX 2021 года в магазине обойдется родителям в сумму от 33 до 46 тысяч рублей. В то же время на «Авито» ее можно найти за 12–19 тысяч рублей. Это выгоднее в два-три раза.



Нередко на «Авито» можно найти и те модели колясок, которые уже были сняты с продаж. Среди таких — Adamex Monte Carbon. На платформе ее цена может варьироваться от 12 до 19 тысяч рублей, хотя ее стоимость на первичном рынке достигала 38 тысяч рублей.