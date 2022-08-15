Apple планирует увеличить доход за счет рекламы

Американская корпорация Apple находится в поисках дополнительного источника дохода. Так, было принято решение повысить число так называемых объявлений в различных сервисах бренда. Рассматриваются различные варианты, в том числе реклама в предустановленных приложениях iPhone и iPad. Такие сведения появились у репортера Bloomberg Марка Гурмана.



Он предполагает, что компания уже совершила эксперимент с рекламными объявлениями, запустив их в сервисе «Карты». Там всплывают рекомендации в ходе попыток держателей девайса найти близлежащий ресторан или магазин.



По данным репортера, компания планирует, что бизнесмены станут оплачивать рекламные кампании в Купертино – город округе Санта-Клара штата Калифорния. После этого им будет обеспечены более высокие строчки в поисковиках. Это, в свою очередь, и приведет компанию к дополнительным доходам.



Более того, журналист полагает, что в скором времени рекламу пустят в сервисах «Подкасты» и «Книги». Несмотря на догадки, на сегодняшний день в этих приложениях рекламы пока нет.

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