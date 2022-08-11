Выручка «ВКонтакте» во II квартале 2022 года составила 31 млрд рублей

Общую скорректированную выручку VK во II квартале 2022 года признали выросшей по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4%, то есть до 31,1 миллиарда рублей. Главным ускорителем роста назвали онлайн-рекламу.

Как уточнили в компании, общая выручка VK по МСФО выросла на 11% год к году и равна 32,8 миллиарда рублей.

За I полугодие 2022 года общая скорректированная выручка VK выросла до 62,1 миллиарда рублей - на 6% в годовом выражении. Общая выручка по МСФО увеличилась до 63,4 миллиарда рублей, то есть на 10%. Общий скорректированный показатель EBITDA упал до 7,1 миллиарда рублей — на 44%. До 10,8 миллиарда рублей вырос общий скорректированный чистый убыток.

Скорректированная выручка коммуникационных сервисов VK и сегмента социальных сетей во II квартале 2022 года поднялась в годовом выражении до 17 миллиардов рублей - на 22%. Главными источниками доходов в компании назвали выручку от пользовательских платежей и рекламы.

В сообщении уточнили, что в VK воздержались от прогнозов из-за "текущего уровня неопределенности развития событий".