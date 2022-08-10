Минцифры заявило об усовершенствовании СМЭВ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации десятого августа текущего года заявило об усовершенствовании системы межведомственного электронного взаимодействия.



Новая версия этой системы, как заявили в ведомстве, позволит заметно повысить скорость и качество оказания государственных услуг за счет перевода информационного взаимодействия в онлайн-режим. В частности, обновленная версия программы позволит пользователям автоматически предзаполнять формы на «Госуслугах», моментально получать информацию.



Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил всем ведомствам определить ответственных за внедрение нового проекта в работу. По его словам, только персональная ответственность сотрудников государственных органов за результат может стать залогом успешных внедрений.

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