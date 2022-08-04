ЛОЭСК ведет работу по демонтажу оптоволоконных линий, незаконно размещенных на опорах компании

Несогласованное размещение волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевой компании может привести к нарушению электроснабжения жилых домов и социально значимых объектов. Во-первых, дополнительные элементы увеличивают механическую нагрузку на опоры. К тому же самовольная установка стороннего оборудования может препятствовать проведению регламентированного технического обслуживания и ремонта линий электропередачи. Кроме того, в ряде случаев устанавливаемые ВОЛС не предназначены для размещения на опорах линий электропередачи и могут нести риски для жизни и здоровья людей. Из-за безответственных действий некоторых операторов каждый год ЛОЭСК фиксирует более 100 аварий на своих сетях.

Для разрешения проблемы АО «ЛОЭСК» предприняло несколько шагов. В первую очередь компания установила сниженные тарифы для операторов связи на размещение ВОЛС на объектах, принадлежащих АО «ЛОЭСК», а также энергетики представили новую услугу «ВОЛС под ключ».

«Несмотря на все льготные условия некоторые операторы продолжают незаконно размещать оптоволокно на наших линиях. Я хочу обратить внимание на то, что такой несогласованный монтаж ВОЛС не только создает проблемы нам и нашим потребителям, но и может быть крайне опасным для жизни тех, кто устанавливает это оборудование, ведь они работают без какой-либо проектной документации и без учета технических параметров электрических сетей. Мы открыты к диалогу, мы тоже заинтересованы в развитии цифровой инфраструктуры Ленинградской области. Только давайте делать все по правилам», – обратился Первый Заместитель Генерального директора – Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев к операторам связи.

ЛОЭСК планирует вести продуктивную работу по развитию цифровой культуры и инновационных сервисов, а также по обеспечению доступности цифровых социально-значимых услуг для населения Ленинградской области с крупными операторами связи. На ПМЭФ-2022 компания подписала соглашения о сотрудничестве с АО «Северен-Телеком» и ПАО «МегаФон».