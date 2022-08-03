В Арктику отправилась научная экспедиция со специалистами Роснефти

Экспедиция на острова Земли Франца-Иосифа стартовала 3 августа из городского поселения Диксон. Специалисты Арктического Научного Центра «Роснефти» и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова будут решать целый комплекс задач.

В ходе экспедиции намечено провести комплексные исследования геологических обнажений с фокусом на изучение природных битумов. К слову, подобные исследования на архипелаге Земля Франца Иосифа будут выполнены впервые за последние 25 лет.



Перед участниками научного путешествия стоят не только геологические задачи - совместно с учеными Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской Академии Наук запланированы также экспедиционные исследования моржей. Цель - оценить современное состояние и динамику их атлантической популяции. Это уже третий экспедиционный сезон в этом районе, который будет выполнен в рамках корпоративной программы сохранения биологического разнообразия по соглашению с Минприроды России.



Подобные экспедиции Арктический Научный Центр «Роснефти» проводит регулярно в рамках комплексной долгосрочной научной программы по изучению северных морей. Программа включает в себя геологические, гидрометеорологические и экологические направления. В 2020 году в рамках геологического блока программы было выполнено бурение самых северных в истории освоения шельфа России малоглубинных скважин на севере Карского моря, а в 2021 году - впервые удалось пробурить скважины в Восточной Арктике в море Лаптевых.



В этот раз кроме научной и экологической составляющей экспедиция включает образовательную программу «Арктический плавучий Университет», в рамках которой участники получат базовые комплексные знания регионе в экспедиционных условиях высокоширотной Арктики.



Эксперты отмечают, что геологические высадки на арктические острова ощутимо дополняют получаемую информацию по геологическому строению арктического региона.