Малашкин и Андреев привезут в Петербург инвестиции и ротарианство

Инвесторы Александр Малашкин и Александр Андреев после заключения соглашения со Смольным займутся реализацией в Петербурге двух крупных проектов. Стало известно, что Малашкин являлся участником организации Ротари International. СМИ не раз сравнивали их с масонами. Дело в том, что у объединения похожее внутреннее устройство.

Главная декларируемая цель организации – объединять бизнесменов ради благих целей. Внутреннее устройство очень похоже на то, как это организовано у масонов. Есть ряд ритуалов, через которые нужно пройти перед получением членства. Ротарианцы отрицают любую причастность к культу. Однако журналисты уверены в обратном. Такого же мнения придерживается православный проповедник Андрей Кураев.

Первые отделения организации появились в России в 90-е годы. Всего было несколько отделений: в Петербурге, Москве, Иркутске и других городах. Якутское стало участником скандала. В 2015 году из США в организацию приезжали сразу три высокопоставленных американских представителя: посол Линн Трейси, консул по культуре Эрик Пагнер и лектор Госдепартамента Гордон Броницкий. Последний выступал в СВФУ. Мероприятие запомнилось студентам тем, что он убеждал студентов в родстве между якутами и индейцами Навахо. В целом причины посещения остались неизвестными.

На данный момент волгоградское подразделение официально ликвидировано. Однако это не мешает представителям компании активно обновлять социальные сети.

Теперь один из участников организации возьмется за строительство объектов в Сант-Петербурге. Его напарником станет владелец «Метр Девелопмент Групп» Александр Андреев. Петербургское отделение «Ротари-клуба» не было замечено в скандалах. Однако не исключено, что приезд волгоградских девелоперов может изменить ситуацию.