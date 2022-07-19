Никита Михалков высмеял современное искусство при помощи анекдота

Режиссер Никита Михалков высказал мнение о современном искусстве. Он рассказал анекдот о различных видах творчества.



Российский актер и режиссер Никита Михалков опубликовал в своем телеграм-канале “Бесогон” анекдот, который высмеивает современное искусство, в понедельник, 19 июня.



Михалков отметил, что юмористическая заметка поможет понять новые виды искусства.



“Если нагадить на порог перед дверью, позвонить в дверь и убежать — это инсталляция. Если сначала позвонить в дверь, а потом нагадить на порог — это перформанс”, — написал Никита Михалков.



Режиссер также ведет авторскую программу “Бесогон ТВ”, где обсуждает актуальные политические и общественные вопросы. Михалков снял за свою жизнь 37 фильмов. За картину “Утомленные солнцем” он получил премию “Оскар” в 1995 году

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