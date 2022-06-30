Лучшие онлайн-ресурсы для изучения бизнес английского

Чтобы уроки приносили пользу, организуйте занятия так, чтобы было удобно, интересно и не скучно. Лучше всего в этом помогут онлайн-сервисы: они предложат аудио и видеозанятия, финансовые и образовательные подкасты, раскроют секреты делового английского.

Расскажем подробнее о популярных ресурсах для уверенного старта.

Курс охватывает самые разные темы – от знакомства с новыми партнерами и основ ведения диалога по телефону до заключения контрактов и работы с финансовыми документами. Пожалуй, это одна из самых объемных, систематизированных и продуманных программ обучения, включающая:

50 видеоуроков;

25 аудиодиалогов с носителями языка;

бонусные видео с практическими занятиями: как составить резюме или презентацию, пройти собеседование и пр.;

аудирование с британским, американским и канадским акцентом, где вы тренируетесь хорошо понимать речь на слух

Несмотря на то, что грамматические конструкции входят в перечень изучаемых тем, основной акцент делается на живую речь, лексику, устойчивые языковые конструкции.

Даже не думайте, что изучение бизнес английского должно быть скучным. Поверьте, в этом курсе все с точностью до наоборот. Оксана Долинка, преподаватель английского и автор курса, разработала программу таким образом, что каждый урок максимально интерактивен. А участие носителей языка из стран позволяет познакомиться и научиться понимать разные акценты.

Уроки от British Council

Хороший выбор для тех, кто уже знает язык и хочет подтянуть именно деловую лексику. На странице можно найти материалы и курсы для разных ситуаций:

бизнес-литература;

готовые занятия для сотрудников компании;

лексика и грамматика для деловой переписки;

основы составления резюме на иностранном языке;

подкасты для бизнес-сообщества и многое другое.

Business English Pod

Сервис предлагает занятия, затрагивающие разные аспекты делового общения, помогает освоить лексику для:

самопрезентации;

телефонного общения;

проведения встреч и мероприятий;

подготовки документации;

переговоров;

устройства на работу и пр.

Чтобы полноценно заниматься, нужно владеть языком на уровне Intermediate или выше. В противном случае разобрать пояснения, транскрипции уроков и грамматический материал будет сложно.

Breaking News English

Создатели сайта уверяют, что подобрали свыше много разнообразных занятий для 7 уровней владения языком. Уроки представляют собой готовые тексты на разные темы, словарь новых слов с пояснениями, а также упражнения на отработку материала.

English Central

Сервис предлагает новый взгляд на изучение бизнес-английского: каждый день вас будет ждать интересный ролик, подобранный с учетом целей занятий и уровня владения языком. Сам урок выглядит так:

просмотр видео;

отработка материала – нужно будет заполнить пробелы в тексте с учетом прослушанной лексики;

отработка произношения.

Лучше всего ресурс подойдет тем, кто хочет заниматься в спокойной обстановке, без ограничений по времени.

Выбор ресурса для обучения - не самый простой. Попробуйте разные, посмотрите, какой вам подходит больше всего. Начните с курса Оксаны Долинка "Деловой английский за 5 недель”, вероятнее всего, вы даже не захотите искать что-то другое.