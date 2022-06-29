В Петербурге вновь отдали выгодный инвестиционный контракт стороннему девелоперу

В рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2022 команда губернатора Александра Беглова совершила ряд сделок. Одной из них стало соглашение о намерениях с девелопером из Волгограда «Метр Девелопмент Групп» о строительстве в Зеленогорске элитного гостиничного комплекса с объемом инвестиций в 4 млрд рублей.

Правда, непонятно, за какие деньги волгоградский застройщик собирается реализовать этот проект – годовой оборот стройфирмы на порядок меньше заявленной суммы и не превышает 1,5 млн рублей. Хотя, по данным БД «СПАРК-Интерфакс», размер активов «Метр Д евелопмент Групп» составляет менее 7 миллионов рублей, в 2021 году издание «Новости Волгограда» включило владельца компании Александра Андреева в ТОП-100 богатейших жителей Волгоградской области.

По факту «Метр Девелопмент Групп» существенных ресурсов не имеет, однако возможно у владельца компании могут быть иные источники средств, но как они будут «легализованы» для спонсирования проекта в Петербурге – непонятно.

Любопытно, что на реализацию проекта в Зеленогорске еще в 2020 году претендовало сразу несколько петербургских подрядчиков. Однако Смольный всем ответил отказом, заявляя, что гостиничный комплекс на этой территории не нужен. Правда, в ходе ПМЭФ-2022 в администрации Беглова вдруг передумали, отдав выгодный инвестиционный проект застройщику-«чужаку» из далекого Волгограда.