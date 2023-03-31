В Петербурге собираются открыть 17 новых школ к началу учебного года

В Петербурге продолжают активно решать проблему, священную с дефицитом образовательных учреждений и детских садов. Так, к началу нового учебного года планируют открыть в городе 17 школ.

Как пишет АБН, вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, к 2025 году проблема с дефицитом учебных учреждений будет решена. На сегодняшний день застройщики не могут строить новые жилые комплексы без возведения объектов социальной инфраструктуры. Отмечается, что раньше такого рода контроля со стороны властей не было.

Также Ирина Потехина отметила, что Петербург решая проблему недостатка учебных учреждений уже идет на рекорд по количеству введенных школ и детских садов.

С 2003 года на территории города на Неве было построено 50 миллионов квадратных метров жилья, при этом необходимые социальные учреждения не строились.