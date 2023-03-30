Сеть супермаркетов "Лента" запускает несколько новых форматов в Петербурге

В Петербурге сеть магазинов «Лента» намерена развивать новые торговые форматы в ближайшем будущем.

Так, уже в марте этого года ритейлер открыл собственные зоомагазины. В апреле планируется реализовать проект «Точка табака», а летом — масштабировать проект «Лента Эконом». Об этом пишет Агентство Бизнес Новостей.

Запущенные в марте «Зоомаркеты» в данный момент имеют три торговые точки на территории города и Ленинградской области. Еще одним новым форматом, является «Лента Эконом». По словам директора по стратегии и трансформации «Ленты» Максима Макарова, ассортимент данного супермаркета по сравнению со стандартной «Лентой» сокращен на 35%.

Также отмечается, что отделы «Точка табака» откроются в десяти гипермаркетах Петербурга уже в апреле.