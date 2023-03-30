Председатель Комтранса Петербурга Валентин Енокаев напомнил об актуальности профессии кондуктора

Кондукторы все еще являются актуальной профессией в Петербурге, даже после внедрения Новой модели транспортного обслуживания. Перевозчики «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс» вовсе не отказались от кондукторов, и они чаще всего работают на наиболее оживленных маршрутах.

Как отметил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентина Енокаева, работа кондуктора во многом схожа с работой бортпроводника. В первую очередь кондуктор нужен в салоне больших транспортных средств. А для контроля за своевременной оплатой проезда на транспорте среднего и малого класса достаточно и выборочного присутствия контролеров.

Стоит подчернить, что кондуктор все еще остается востребованной профессией, вакансии о приеме на работу есть и сейчас у государственных перевозчиков «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

В целом, после введения Новой модели транспортного обслуживания, Комтранс увеличил число рабочих мест почти по всем актуальным специальностям транспортных городских предприятий.

Также появились и новые профессии. Так, к примеру, в СПб ГКУ «Организатор перевозок» стал работать отдел контроля оплаты проезда. За 2022 год более 500 человек были приняты на должность котроллера-ревизора.

Важно также отметить, что нововведения “обелили” сферу коммерческих перевозок, что положительно сказалось на доходах городского бюджета, а также позволили сотрудникам работать по Трудовому кодексу РФ.