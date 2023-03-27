В Петербурге "синяя" ветка метро заработала в обычном режиме после короткой паузы

В подземке Петербурга на “синей” ветке произошла десятиминутная пауза в работе, однако в данный момент метро функционирует в штатном режиме.

Как пишет Neva.Today, в пресс-службе петербургского метрополитена сообщили, что заминка произошла по техническим причинам. О закрытии станции метро “Парнас” по техническим причинам было объявлено 27 марта в 12:24. Спустя десять минут появилась информация, что движение поездов временно приостановлено от станции “Проспект Просвещения” до станции “Парнас”.

Уже в 12:34 станцию “Парнас” вновь открыли на вход, а движение по линии продолжило осуществляться в обычном режиме.