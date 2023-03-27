В Ленинградском зоопарке изменился график из-за увеличения светового дня

В Ленинградском зоопарке изменился режим работы в связи с изменением светового дня.

Как пишет brif, в Петербурге увеличился световой день, в связи с чем изменил свой режим работы Ленинградский зоопарк. Так, с 25 марта двери зоосада для посетителей ежедневно будут открыты с десяти утра и до семи вечера. Также свой график изменит и детская контактная площадка.

Отмечается, что вход в зоопарк будет осуществляться с шести вечера. А детская контактная комната будет работать с десяти утра до 17:45 часов, с перерывом с часу до двух. Также раз в месяц в зоопарке будет проходить санитарный день, на время которого зоосад будет закрыт.