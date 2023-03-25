Петербуржцам перечислили основные симптомы, указывающие на туберкулез

Туберкулез является известным заболеванием, про которое слышали многие. Однако далеко не все догадываются о том, что могут столкнуться с этим опасным заболеванием, которое хоть и излечимо, но представляет серьезную угрозу, если его запустить. Петербуржцам перечислили основные симптомы начала болезни.

Как пишет Петроград.ру, самыми основными симптомами, что указывают на болезнь, являются кашель, продолжающийся более нескольких недель, а также боль в груди при дыхании и кровохарканье.

Также специалисты Роспотребнадзора назвали такие симптомы туберкулеза, которые также могут указывать на болезнь, как: плевки чистой крови, прожилки крови в мокроте, длительная повышенная температура, потеря веса и другие.

Однако чаще всего туберкулез протекает без симптомов. В таких случаях стоит пройти обследования и сдать необходимые тесты. В случае обнаружения туберкулеза необходимо обратиться к врачу. Отмечается также, что данное заболевание является излечимым.